"Это наш город": на ВДНХ заработал городской Wi-Fi

На ВДНХ вновь доступен городской Wi-Fi. Гости не могли воспользоваться им с 2019 года. Тогда проводилось масштабное обновление к 80-летнему юбилею выставки, поэтому оборудование демонтировали.

Теперь бесплатный интернет вновь можно поймать на территории от арки главного входа до фонтана "Дружбы народов", а также на участке около Дворца бракосочетания. В зоне покрытия расположены популярные у москвичей павильоны.