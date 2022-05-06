"Это наш город": в Москве завершен капитальный ремонт более 40 поликлиник

В Москве завершен капитальный ремонт более 40 поликлиник. Модернизация идет по новому стандарту. Это общие принципы оформления и техническое оснащение здания, а также единый стандарт набора специалистов.

Во всех поликлиниках прием ведут врачи восьми наиболее востребованных медицинских специальностей. Кабинеты оснащены современной техникой, в том числе маммографами, рентген аппаратами и аппаратами УЗИ.