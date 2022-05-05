"Это наш город": полезные сервисы mos.ru для дачников

Москвичи, которые открыли дачный сезон, могут решать бытовые вопросы при помощи портала mos.ru. На сайте доступны более 380 различных онлайн-услуг и сервисов. Удаленно можно провести собрание жильцов многоэтажки или сообщить о показаниях счетчиков.

Также онлайн можно оплатить счета за коммунальные услуги. Для этого в личном кабинете пользователю необходимо ввести код плательщика и номер квартиры.