"Это наш город": в столице проведут онлайн-тренинги для начинающих предпринимателей

С 20 по 30 мая в центре занятости "Моя работа" организуют онлайн-тренинги для начинающих предпринимателей. Бизнес-эксперты и коучи расскажут, как монетизировать свое хобби, найти интересные варианты подработки и развивать бизнес во время нестабильной ситуации на рынке.

На одном из мастер-классов москвичи узнают, как показать свои сильные стороны во время общения с работодателем или заказчиком.