"Это наш город": участок на Люблинско-Дмитровской линии метро досрочно открыли

На Люблинско-Дмитровской линии метро возобновилось движение от станции "Дубровка" до "Волжской". Участок закрыли в конце апреля на время строительства пересадки на станцию БКЛ "Печатники".

Изначально планировалось, что участок откроется только 9 мая, но специалистам удалось завершить строительство почти на неделю раньше. Благодаря проведенным работам станция "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии станет свободнее почти на треть.