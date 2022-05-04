"Это наш город": новый центр госуслуг открылся в Ховрине

В районе Ховрино открылся центр госуслуг "Мои документы". Площадь центра составляет почти 1,5 тысячи квадратных метров, для приема горожан организовано 60 окон.

Кроме того, в центре установлены компьютеры, которыми могут воспользоваться посетители.