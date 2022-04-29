"Это наш город": на портале "Наш город" открылись летние темы

На портале "Наш город" открылись летние темы для обращений. Уже сейчас можно оставить сообщение о нарушениях в летних кафе, отсутствии песка на детских площадках, а также о вытоптанном газоне или стертой разметке.

В 2021 году с помощью портала удалось решить более 74 тысяч сезонных проблем. Чаще всего москвичи обращали внимание на неухоженную траву и наличие сухостоя. В 2022 году только в теме "Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями" будут доступны сразу 12 видов обращений.