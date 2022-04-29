"Это наш город": почти 150 специалистов получили статус "Московский врач" с начала года

С начала 2022 года почти 150 специалистов городских больниц и поликлиник получили статус "Московский врач". Среди них – больше всего хирургов, урологов и специалистов психиатрии.

Кроме того, 19 сотрудниц медучреждений подтвердили свой высокий уровень и получили знак отличия "Московская медицинская сестра".

Проект был создан в 2017 году. Получить почетный статус "Московский врач" может специалист, подтвердивший свой профессиональный уровень.

