"Это наш город": коммунальную технику Москвы перевели на летний режим работы

Коммунальная техника столицы переведена на летний режим работы.

В общей сложности уборку улиц будут проводить 19 тысяч машин. На многие из них установлено поливочное оборудование.

Снегоочистители и другое зимнее оборудование проверили и отправили на консервацию до следующего сезона.

