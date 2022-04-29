"Это наш город": Театр на Малой Бронной снова открыл двери для зрителей

Театр на Малой Бронной снова открыл двери для зрителей в своем историческом здании. В течение двух лет там велись ремонтно-реставрационные работы.

Специалисты сохранили архитектурную уникальность и историческую ценность в облике фасадов и убранстве интерьеров. Более тысячи квадратных метров лепнины в историческом здании очистили от пыли, грязи и наслоений краски.