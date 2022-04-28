"Это наш город": 29 апреля стартует мотосезон в Москве

В столице готовятся к открытию мотосезона. Он стартует 29 апреля фестивалем на Ходынском поле. Горожан ждет большая праздничная программа – показательные выступления байкеров, концерты музыкальных групп и велогонка для детей.

30 апреля состоится грандиозный мотопарад. Колонна традиционно проследует по центральным улицам города. Движения другого транспорта там временно ограничат. Участвовать в заезде могут все желающие.