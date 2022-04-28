"Это наш город": в московских школах появятся службы примирения

Службы примирения появятся в московских школах. Они помогут разрешить непростые ситуации между учениками, педагогами и родителями. Обратиться в службу может любой участник образовательного процесса. Каждый случай будет разбираться индивидуально.

В ближайшее время службы примирения начнут работать в 400 столичных учреждениях. В будущем их планируют создать во всех школах города.