"Это наш город": Щукинскому парку вернут исторический облик

Щукинскому парку вернут исторический облик. Там появятся деревянные беседки. Такие делали в середине XX века. Как сообщили в комплексе городского хозяйства столицы, их установят в основной части парка и в районе улицы Маршала Василевского.

Беседки покроют белой краской, в таком же стиле оформят павильоны, вышки для наблюдения за птицами и белками, а также информационные стенды. Это создаст единый визуальный образ всего парка.