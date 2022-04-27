"Это наш город": тестирование системы Face Pay запустят в наземном транспорте в мае

Тестирование системы оплаты проезда Face Pay запустят в наземном транспорте в мае. В эксперименте смогут принять участие жители города. Из желающих сформируют фокус-группу. В нее войдут 100 человек.

Face Pay планируют ввести и в электробусы. Такой способ оплаты проезда уже доступен на всех станциях столичной подземки. Только за первые три месяца 2022 года москвичи совершили шесть миллионов поездок, используя возможности биометрии.