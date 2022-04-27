"Это наш город": к майским праздникам Москву украсят 14 млн разноцветных тюльпанов

К майским праздникам Москву украсят 14 миллионов разноцветных тюльпанов. Цветы появятся на набережных, улицах, площадях и в скверах. Площадь всех клумб в городе превысить 220 тысяч квадратных метров.

К сезону цветения в столице готовились заранее – луковицы высадили еще осенью. Были выбраны несколько сортов с желтыми, багряно-красными, белыми и нежно розовыми оттенками бутонов.

Всего же, по данным мэрии, в этом году в городе распустятся 55 миллионов цветов.