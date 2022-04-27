"Это наш город": 13 центров "Московского долголетия" открылись в столице

13 центров "Московского долголетия" открылись в столице. Там ждут горожан старше 55 лет. Для них в офисах обустроили актовые залы для проведения спектаклей и концертов, а также тренажерные комнаты для занятия спортом. Кроме того, в центрах можно поиграть в бильярд, видеоигры или шахматы.

Всего для горожан старшего возраста доступны больше 130 клубных занятий. Всего проект располагает уже 34 офисами. Их организуют в разных районах города.