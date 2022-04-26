"Это наш город": на ВДНХ откроется билетный центр

Павильон с терминалами самообслуживания откроется на ВДНХ в Москве. Благодаря терминалам самообслуживания гости смогут выбирать интересующие их события на разных площадках выставки и оплачивать их в одном месте.

Билетный центр откроется 1 мая в начале Центральной аллеи (недалеко от арки главного входа в парк) и достаточно упростит гостям ВДНХ схему приобретения билетов, а также сэкономит время. Пользоваться терминалами можно будет ежедневно с 10:00 до 21:00. Оплатить в терминалах билеты можно будет только банковскими картами. Однако их продажа по-прежнему доступна на официальном сайте ВДНХ и на портале mos.ru.