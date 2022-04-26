"Это наш город": переход для пересадки с "Электрозаводской" БКЛ на синюю ветку готов 66%

Подземный переход для пересадки со станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии столичного метро на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии построен на 66%.

Уточняется, что переход для пересадки возводится около реки Яузы, под тоннелем БКЛ и над тоннелем синей ветки метрополитена. При строительстве движение поездов не останавливается.