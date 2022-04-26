"Это наш город": в Московском зоопарке у больших бакланов появилось потомство

Большие бакланы в Московском зоопарке принесли потомство. Данный вид занесен в Международную Красную книгу.

Птенцы больших бакланов вылупляются голыми и слепыми. Они открывают глаза через несколько дней, а в возрасте двух недель покрываются густым пухом.

С полутора месяцев они начнут самостоятельно питаться. В возрасте двух месяцев птенцы достигнут почти размера взрослого баклана, а к четырем годам у них появится "взрослое" оперение.