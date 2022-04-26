"Это наш город": в столице открылась круизная речная навигация

В столице открылась круизная речная навигация. Первый теплоход отправится с Северного речного вокзала в Тверь. В департаменте транспорта Москвы рассказали, что в этом году более 100 теплоходов будут связывать около 40 российских городов.

Также уже начали поступать заявки на швартовку на Южном речном вокзале. На круизных судах можно будет отправиться по городам Золотого кольца: Ярославль, Кострома, Углич, Тверь, Казань, Нижний Новгород.