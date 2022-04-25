"Это наш город": в центре занятости "Моя карьера" пройдет день вакансий

В столичном центре занятости "Моя карьера" 28 апреля пройдет день вакансий. В нем примут участие около 20 крупных компаний Москвы.

Эксперты центра "Моя карьера" помогут участникам составить резюме и проконсультируют по всем возникающим вопросам.

