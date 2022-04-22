"Это наш город": столичный проект "Мама онлайн" запускает курсы по профессии бухгалтера

В "Технограде" на ВДНХ с 21 апреля стартует бесплатный курс "Начни карьеру и бизнес по профессии бухгалтера на удаленке". Обучение состоит из пяти часовых вебинаров.

Как уточняется, курс проходит в рамках проекта "Мама онлайн", на него приглашают женщин-бухгалтеров, которые находятся в декретном отпуске или вынужденно сделали перерыв в работе ради воспитания детей.

Отмечается, что на первом занятии обсудят практические вопросы работы в статусе самозанятого.