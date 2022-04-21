"Это наш город": в Москве начали капитальный ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы

Специалисты комплекса городского хозяйства начали капитальный ремонт корпуса № 9 городской клинической больницы имени Боткина. Четырехэтажное кирпичное здание, построенное в 1911 году, находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в замене инженерных систем.

Этот корпус – объект культурного наследия, поэтому в нем проведут и реставрационные работы. Отдельное внимание специалисты уделят окнам. Их размеры и форму планируют сохранить.