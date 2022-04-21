"Это наш город": сервис с графиком отключений горячей воды заработает в Москве в апреле

График отключения горячей воды в столице станет известен уже в ближайшее время. Его разместят на информационном портале mos.ru, а также на сайтах Московской объединенной энергетической компании.

Чтобы узнать дату и сроки работ, необходимо указать в поисковой строке название улицы и номер дома. Горячую воду отключают на срок не более 10 дней. Это необходимо для подготовки теплосетей к осенне-зимнему периоду.

