"Это наш город": метро и МЦД продолжат перевозить пассажиров до 02:00 в Пасхальную ночь

В Пасхальную ночь с 23 на 24 апреля метро и МЦД продолжат перевозить пассажиров до 02:00. До 03:30 будет обслуживать горожан наземный транспорт. Автобусы продолжать курсировать по 136 маршрутам.

Все ночные городские маршруты будут функционировать в обычном режиме. Кроме того, во время религиозных праздников добраться до кладбищ можно будет на бесплатных автобусах.