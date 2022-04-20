"Это наш город": Собянин открыл три реконструированные поликлиники в разных районах города

Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции филиал № 3 детской городской поликлиники № 148 на Новочеркасском бульваре.

После проведения реконструкции поликлиника получила свыше 3 тысяч единиц медицинского оборудования, медицинской мебели, инструментов и инвентаря. Теперь благодаря новому оборудованию медики могут осуществлять современные виды диагностики.

Также для детей с симптомами инфекционных заболеваний создали отдельный вход через фильтр-бокс. Была благоустроена и прилегающая территория медучреждения.

Одновременно после окончания работ в Москве были открыты еще две поликлиники – филиал № 1 ДГП № 81 в Конькове и филиал № 5 ГП № 175 в Восточном.