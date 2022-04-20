"Это наш город": четыре велофестиваля пройдут в Москве в этом году

В 2022 году в столице планируется провести четыре велофестиваля. Принять участие может любой желающий.

Ближайший велофестиваль пройдет 21 мая в два этапа: гонка для спортсменов-любителей и велозаезд для всех желающих. Участники велозаезда стартуют от проспекта Академика Сахарова и сделают круг по Садовому кольцу.

Кроме того, 9 июля, в День московского транспорта, москвичи смогут проехать по ночному городу. Маршрут начнется от Суворовской площади, пройдет через район Хамовники и завершится на Болотной улице.

Осенний велофестиваль, который состоится 4 сентября, имеет самый длинный маршрут. Участникам предстоит проехать 29 километров от Московского международного делового центра "Москва-Сити" до ВДНХ.

Зимний велозаезд запланирован на 4 декабря. Участники проедут 11 километров вдоль набережной Москвы-реки мимо стен Кремля.