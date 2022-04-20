"Это наш город": столичные врачи пройдут программу повышения квалификации

В Москве врачи общей практики пройдут программу повышения квалификации. Программа рассчитана на полтора года и состоит из образовательных модулей по 13 основным направлениям, в том числе неврологии, офтальмологии, лор-патологии и другим.

Обучение включает не только теоретические знания. Практические навыки врачи будут отрабатывать на современном симуляционном оборудовании.