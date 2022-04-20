"Это наш город": в столице стартовали Дни исторического и культурного наследия

В столице стартовали Дни исторического и культурного наследия. Это ежегодная акция. По традиции ее организуют в честь Международного дня памятников и исторических мест.

В этом году горожан ждет рекордное количество мероприятий: более 300 экскурсий, лекций, квестов и мастер-классов. Свои двери откроют около 100 исторических зданий. Многие из них в обычные дни закрыты для посетителей. Также для участников подготовили несколько экскурсионных маршрутов.