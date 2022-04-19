"Это наш город": названы самые востребованные места отдыха у жителей и гостей столицы

Аналитики министерства культуры Российской Федерации назвали самые популярные столичные музеи, театры, цирки, зоопарки, парки и концертные площадки.

Лидерами в категории "Музеи" стали Третьяковская галерея, музей-заповедник "Царицыно", Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Театралы чаще других выбирали Большой и Малый театры, Театр классического балета и "Сатирикон".

Среди парков самыми популярными стали парк Победы на Поклонной горе, "Сокольники" и Парк Горького.

