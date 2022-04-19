"Это наш город": коммунальный флот Москвы подготовили к открытию навигации

Коммунальный флот столицы подготовили к открытию навигации.

Технические суда, в число которых входят буксирные теплоходы, катера, мусоросборщики и плавучие краны, выйдут в акваторию 24 апреля.

Они будут обеспечивать уборку мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидировать загрязнения, убирать иловый осадок в местах водовыпусков.