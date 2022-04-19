"Это наш город": новую схему работы касс начнут тестировать в столичном метро в мае

В мае на станции метро "Савеловская" БКЛ начнут тестировать новую схему работы касс метро. В одном вестибюле оставят кассы для оплаты проезда, в другом – только сервисные окна. Так, в одной очереди не окажутся люди, которым нужна консультация по вопросам транспорта, и пассажиры, оплачивающие проезд.

При этом в метро будет больше точек для обслуживания. В случае успешного тестирования и популярности услуги проект распространится на другие станции.