"Это наш город": в Москве началась реконструкция станции МЦД-1 Беговая

В Москве на станции Беговая МЦД-1 начались работы по реконструкции. Станция станет частью крупного ТПУ, связывающего МЦД-1, МЦД-4 и Таганско-Краснопресненскую линию метро.

На Беговой появятся три платформы с навесами от дождя и снега, лавочками и понятной навигацией.