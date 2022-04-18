"Это наш город": работы по благоустройству начались в Красносельском районе

В Москве начались работы по благоустройству в Красносельском районе. В порядок приведут Новорязанскую и Ольховскую улицы, соседние переулки и тупики.

Там обновят коммуникации, уберут воздушные линии под землю, а также расширят тротуары, обустроят новые места отдыха. В порядок приведут дворы, детские и спортплощадки.