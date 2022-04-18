"Это наш город": в центре госуслуг в районе Москворечье-Сабурово начался капремонт

В центре госуслуг "Мои документы" района Москворечье-Сабурово начался капитальный ремонт. В районе живет почти 81 тысяча человек, поэтому важно, чтобы офис был удобным и функциональным.

За долгое время часть конструктивных элементов здания обветшала, а инженерные системы нуждаются в замене. Специалисты проведут все необходимые работы, а также сделают перепланировку внутренних помещений.

