"Это наш город": новые вакансии на фармацевтических предприятиях "Технополиса "Москва"

На фармацевтических предприятиях "Технополиса "Москва" открыты 80 вакансий. Сотрудники требуются как крупным компаниям, так и более компактным производствам лекарств и медицинских изделий.

За время работы резиденты кластера создали уже более 1 300 рабочих мест, вложив в площадку более 20 миллиардов рублей. Предприятия открывают новые возможности как для молодых кадров, так и для опытных специалистов.