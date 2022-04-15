"Это наш город": строительство станции метро "Яхромская" будет завершено в 2023 году

Строительство станции "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии метро завершат в 2023 году. Она расположена у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы.

В настоящее время там завершаются земляные работы, ведется укладка монолитного бетона и устройство гидроизоляции будущего станционного комплекса.