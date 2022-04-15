"Это наш город": парад трамваев пройдет в Москве 16 апреля

В Москве 16 апреля пройдет парад исторических трамваев. Его участниками станут вагоны разных эпох, самому старому из них 114 лет.

В 11:20 составы покинут депо имени Баумана, проедут до Останкинского пруда и обратно вернутся в полдень Чуть позже депо откроет двери для всех желающих. Там пройдет выставка, на которой можно будет не только рассмотреть трамваи снаружи, но и заглянуть внутрь.