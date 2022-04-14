"Это наш город": сезон речной навигации откроется в Москве 24 апреля

Сезон речной навигации в столице откроется 24 апреля. Ежегодно прогулочными маршрутами по Москве-реке пользуются более одного миллиона пассажиров. Для их удобства на причалах создадут единую систему навигации. На плакатах с картами будут указаны все остановки и места посадки.

44 причала Москвы-реки теперь обслуживает Центр организации дорожного движения. Его специалистам предстоит следить за состоянием водной акватории и формировать расписание прогулочных маршрутов.

