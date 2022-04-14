"Это наш город": центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ подготовил новую программу

Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ подготовил новую программу для горожан с особенностями здоровья. Маломобильных посетителей и гостей с нарушением слуха ждут на лекциях об истории отечественной космонавтики.

Кроме того, гости смогут узнать о самых известных астрономических открытиях и сыграть в интеллектуальную игру. Мероприятия пройдут с 14 по 17 апреля. Их можно посетить бесплатно, но необходима предварительная регистрация.