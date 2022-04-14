"Это наш город": Собянин поручил начать подготовку к будущему отопительному сезону

Сергей Собянин поручил начать подготовку к очередному отопительному сезону. Специалисты проверят работу всех систем, проведут профилактический ремонт и обеспечат необходимые запасы топлива.

Завершить работы планируют до 25 августа. Также в городе подвели итоги прошедшего осенне-зимнего периода. Этой зимой в Москве выпало более 200 сантиметров снега. В его уборке участвовали более 100 тысяч человек.