"Это наш город": в Москве впервые за 40 лет появится новая магистральная трамвайная линия

В Москве впервые за 40 лет появится новая магистральная трамвайная линия. Она соединит Площадь трех вокзалов с Бульварным кольцом, сообщил Сергей Собянин.

Появятся два трамвайных диаметра, проходящих через весь город: от Метрогородка до района Чертаново и от Новогиреева до станции метро "Университет".

Новая линия улучшит транспортное обслуживание почти двух миллионов москвичей. Горожане смогут в два раза быстрее добираться до центра, не спускаясь в метро.