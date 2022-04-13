"Это наш город": Дни исторического наследия пройдут в столице с 18 апреля по 31 мая

Дни исторического и культурного наследия в столице пройдут с 18 апреля по 31 мая. В этом году в рамках программы организуют более 300 экскурсий, квестов и лекций. Для всех желающих откроются около 100 памятников архитектуры – от палат и дворцов до советских построек.

Специальную программу подготовили и для детей. Она пройдет в игровом формате. Чтобы стать участником проекта, нужно зарегистрироваться на портале "Узнай Москву".