"Это наш город": в районе Фили-Давыдково построили три дома по программе реновации

В районе Фили-Давыдково построили три дома по программе реновации, еще четыре сдадут в 2023 году.

Фасады домов отделаны искусственным камнем, лоджии и балконы застеклены. В зданиях предусмотрена система контроля и учета потребления энергоресурсов, что позволит сэкономить на счетах за ЖКУ.