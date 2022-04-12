"Это наш город": более 30 светофоров установили и реконструировали в Москве за март

В Москве установили шесть новых и реконструировали 25 светофоров в марте. Также специалисты более 400 раз меняли режимы работы светофоров, чтобы пешеходы меньше ждали, а транспорт проезжал быстрее.

При установке этих устройств ориентируются на просьбы москвичей. Специалисты анализируют обращения, моделируют движение со светофором и без, оценивают его влияние на безопасность движения.