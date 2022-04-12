"Это наш город": москвичей старше 50 лет пригласили в "Школу мерчандайзера"

Москвичей старше 50 лет приглашают в "Школу мерчандайзера". Ее организовали на базе центра занятости "Моя карьера". Занятия будут проходить очно. Начало обучения состоится 19 апреля.

Слушатели узнают, что такое торговый маркетинг, как он влияет на продажи и какие существуют категории продукции. Теоретические знания будущие мерчандайзеры закрепят во время практических занятий прямо в магазине. После обучения выпускникам помогут трудоустроиться.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.