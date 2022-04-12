"Это наш город": в Московском планетарии подготовили проект ко Дню космонавтики

В Московском планетарии подготовили проект ко Дню космонавтики. Школьники увидят инструменты разных эпох, которые люди использовали для исследования звездного неба.

Также гостям покажут уникальную коллекцию метеоритов и макет солнечной системы с трехмерными видеомоделями планет. Групповые экскурсии будут проводить в будние дни, за исключением вторника. Чтобы попасть на них, нужно зарегистрироваться на сайте центра "Патриот.Спорт".

