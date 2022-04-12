"Это наш город": карта москвича с отечественным чипом

Карты москвича теперь выпускают с отечественным чипом. Это позволит сократить сроки изготовления, а также даст возможность обрести независимость от импортных микросхем.

С помощью карты москвича по-прежнему можно записываться к врачу через инфокиоски в поликлинике, пользоваться бесплатным или льготным проездом в общественном транспорте Москвы и Московской области, а также в пригородных электричках.