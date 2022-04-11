"Это наш город": в парках Москвы пройдет специальная программа в честь Дня космонавтики

Столичные парки подготовили специальные развлекательные и образовательные программы по случаю Дня космонавтики. Посетители смогут принять участие в мастер-классах, сходить на выставку и посетить кинопоказ.

12 апреля в 16:30 в Парке Горького пройдет квест "В поисках звезд", участникам которого предложат разгадать тайны первых дворян-воздухоплавателей, разгадать загадки и радиошифры первых космонавтов. Предварительно на мероприятие необходимо зарегистрироваться.

В этот же день в сквере по Олонецкому проезду пройдет мастер-класс "Космическая акварель". Занятие начнется в 14:30 в Центре творчества и досуга. Его участники нарисуют различные космические сюжеты в технике акварели.