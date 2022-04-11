"Это наш город": Собянин представил крупные проекты благоустройства ЮАО в 2022 году

В этом году на юге столицы планируется реализовать несколько крупных проектов благоустройства, сообщил Сергей Собянин на своем сайте.

Так в Зябликове приведут в порядок центр микрорайона, в том числе обустроят яркие игровые площадки для детей. А между прилегающими к улице Шипиловской микрорайонами планируется создать удобные пешеходные маршруты.

Еще два крупных проекта запланированы в районе Чертаново Центральное.